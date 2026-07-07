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Эксперт объяснила желание звезд публиковать ню-фото после расставания

Эксперт Джуди Джеймс считает, что демонстрация голого тела стала для звезд символом мести после разрыва: так они показывают, что бывшие партнеры больше не могут причинить им боль.

Источник: Аргументы и факты

Специалист по невербальной коммуникации Джуди Джеймс проанализировала тенденцию знаменитостей публиковать откровенные снимки после разрыва отношений. Материал The Sun перевел aif.ru.

По оценке эксперта, демонстрация обнаженного тела превратилась для публичных персон в своеобразный инструмент ответа бывшим партнерам. Джеймс указывает, что подобный жест свидетельствует о внутренней уверенности и не оставляет пространства для интерпретаций, в которых женщина предстает в роли пострадавшей.

«Показывая это, они дают понять критикам или бывшим, что они бессильны причинить им боль», — пояснила Джеймс.

В качестве примера эксперт упомянула недавний случай с певицей Лили Аллен, завершившей отношения с актером Дэвидом Харбором на фоне сообщений о его неверности. Эксперт обратила внимание на фотосессию исполнительницы, где она предстала полностью без одежды.

С точки зрения Джеймс, таким образом Аллен словно сигнализирует о возросшей внутренней силе после расставания со звездой сериала «Очень странные дела». Специалист сочла подобную откровенность уместной в сложившейся ситуации.

«Она как будто только что осознала, насколько потрясающе ее тело. Снятие всей одежды с себя могло оказать на нее эмоциональное восстанавливающее действие», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс снялась обнаженной на пляже.