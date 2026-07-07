Эксперт объяснила желание звезд публиковать ню-фото после расставания

По оценке эксперта, демонстрация обнаженного тела превратилась для публичных персон в своеобразный инструмент ответа бывшим партнерам. Джеймс указывает, что подобный жест свидетельствует о внутренней уверенности и не оставляет пространства для интерпретаций, в которых женщина предстает в роли пострадавшей.