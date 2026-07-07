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Построенный при участии России ЖК спас венесуэльцев во время землетрясений

Городской комплекс «Фуэрте-Тиуна», который построили при участии России, спас жизни тысяч венесуэльцев во время землетрясений. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила журналист RT Юксеалис Ринкон.

Городской комплекс «Фуэрте-Тиуна», который построили при участии России, спас жизни тысяч венесуэльцев во время землетрясений. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила журналист RT Юксеалис Ринкон.

По ее словам, строительство жилого комплекса началось в 2010 году в рамках программы «Большая жилищная миссия Венесуэлы».

— Городской комплекс «Фуэрте-Тиуна» является технологическим эталоном, созданным благодаря стратегическим альянсам с Россией, Беларусью и Китаем. Его сейсмостойкость сыграла ключевую роль в спасении жизни тысяч венесуэльцев после землетрясений, произошедших в стране 24 июня, — цитирует журналистку телеканал.

6 июля председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил, что количество погибших в результате землетрясения, которое произошло в Венесуэле 24 июня, возросло до 3342 человек. Чиновник уточнил, что число пострадавших достигло 16 740 человек, без жилья остаются 17 345 человек, а помощь получили более 86 тысяч семей. При этом 190 зданий оказались полностью разрушены.

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