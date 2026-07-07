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Врач Шуппо предупредила о влиянии лишнего веса на иммунитет

Лишний вес может негативно влиять на работу иммунной системы и повышать уязвимость организма к заболеваниям.

Источник: Аргументы и факты

Лишний вес может негативно влиять на работу иммунной системы и повышать уязвимость организма к заболеваниям, рассказала RT научный руководитель сети клиник Ольга Шуппо.

По словам специалиста, избыточная масса тела связана с развитием ряда хронических заболеваний. Одним из последствий становится хроническое воспаление.

«Жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, при лишнем весе начинает работать неправильно и сама становится источником хронического воспаления», — пояснила Шуппо.

Врач отметила, что при лишнем весе могут нарушаться функции иммунных клеток. В частности, снижается количество регуляторных Т-лимфоцитов и NK-клеток, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями.

Кроме того, ожирение может влиять на гормональный баланс. По словам Шуппо, повышается уровень лептина и снижается уровень адипонектина — гормона с противовоспалительным действием.

Специалист добавила, что лишний вес может ускорять старение иммунной системы и повышать восприимчивость к инфекциям.

Шуппо подчеркнула, что ожирение важно лечить на ранних стадиях, когда только начинается набор веса или задержка жидкости. Причинами лишнего веса могут быть стресс, эндокринные нарушения и другие проблемы со здоровьем.