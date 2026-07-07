Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о наличии «веских оснований» для предоставления киевскому режиму систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал 7 июля, во вторник, на полях саммита НАТО в беседе с корреспондентом Bloomberg.
«Усиление Россией атак на крупные города, такие как Киев, дает нам веские основания для увеличения поставок систем противовоздушной обороны. Они нужны Украине для защиты», — отметил премьер. Говоря о потенциальных переговорах между Москвой и Киевом, Кристерссон заявил о готовности поддерживать Украину.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области в ответ на террористическую акцию киевского режима. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ атакует исключительно объекты, связанные с ВСУ, в отличие от киевского режима.