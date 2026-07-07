Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области в ответ на террористическую акцию киевского режима. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ атакует исключительно объекты, связанные с ВСУ, в отличие от киевского режима.