Мать погибшей девочки из Ачинска нашли: женщина скрывалась в Новосибирске

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, обнаружили в Новосибирске. Женщина пропала в конце июня.
Женщину обнаружили и задержали.
Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки нашли в Новосибирске.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что женщину удалось найти в ходе оперативно-разыскных мероприятий с применением видеоаналитики. В поисках участвовали сотрудники краевого СК РФ, местного отдела МВД и управления Уголовного розыска, а также полицейские из Новосибирской области.
Сейчас решается вопрос о перемещении женщины в Красноярск для проведения следственных действий.
По данным СМИ, на контакт с правоохранителями 32-летняя женщина не идет и «вообще ничего не говорит». Она по-прежнему проходит по делу об убийстве в статусе свидетеля.
Исчезновение в Ачинске.
Мать с дочкой покинули квартиру в Ачинске в Красноярском крае 27 июня и перестали выходить на связь. В полицию обратился супруг, который пояснил, что жена и раньше уходила из дома, но тогда он не обращался к силовикам.
Тело ребенка позже обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске. На месте работали следователи и криминалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Знакомые семьи рассказывали в соцсетях, что женщина «казалась странной», неоднократно сбегала и от мужа, и от родителей.
Психиатрический диагноз матери.
Прокуратура Красноярского края опубликовала данные о состоянии здоровья матери. Выяснилось, что она наблюдалась в психоневрологическом диспансере и с 2026 года имела официальный диагноз «органическое эмоционально-лабильное расстройство».
Первые записи в ее медкарте датируются 1998 годом. Наблюдение за женщиной велось десятилетиями.
Прокуратура намерена дать оценку действиям органов профилактики и качеству оказанной психиатрической помощи.