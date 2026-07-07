В Японии альпинисты столкнулись с медведем: на гору пришлось вызывать вертолет со спасателями

Несмотря на то, что через время зверь пропал из виду, японцы побоялись продолжать спуск. На гору был вызван вертолет, который эвакуировал альпинистов. В полиции отметили недостаточную подготовку высотников, поскольку у них не было при себе специального спрея для отпугивания медведей, а только колокольчики и свистки.