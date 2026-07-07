В Японии альпинисты столкнулись с медведем: на гору пришлось вызывать вертолет со спасателями

Альпинистов из Японии пришлось спасать с горы на вертолете из-за столкновения с медведем. Об этом сообщает телеканал UHB.
Инцидент произошел 4 июля в японской провинции Хоккайдо. Группа из четырех альпинистов встретилась с хищником во время спуска с горы Томурауси. Люди заметили медведя примерно в 50 метрах от себя — животное преградило им путь на высоте в 1,7 тысячи метров.
Несмотря на то, что через время зверь пропал из виду, японцы побоялись продолжать спуск. На гору был вызван вертолет, который эвакуировал альпинистов. В полиции отметили недостаточную подготовку высотников, поскольку у них не было при себе специального спрея для отпугивания медведей, а только колокольчики и свистки.
Ранее KP.RU сообщал, что в японском городе Уцуномия закрыли около сотни учебных заведений из-за медведя. Хищник несколько дней бродил по улицам населенного пункта, представляя опасность для жителей.