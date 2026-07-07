Пловцы из России второй раз за день установили юниорский рекорд мира

В ходе утренних квалификационных заплывов российский квартет в составе Матвея Чекалева, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова преодолел дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Этот результат стал новым мировым рекордом в их возрастной категории и обеспечил команде выход в вечерний финал с лучшим временем.