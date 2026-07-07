Пловцы из России второй раз за день установили юниорский рекорд мира

На первенстве Европы по плаванию среди юниоров, которое проходит в Мюнхене, сборная России 7 июля установила рекорд в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Он был обновлен дважды в течение одного соревновательного дня.
В ходе утренних квалификационных заплывов российский квартет в составе Матвея Чекалева, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова преодолел дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Этот результат стал новым мировым рекордом в их возрастной категории и обеспечил команде выход в вечерний финал с лучшим временем.
В решающем заплыве тренерский штаб внес одну замену в состав эстафетной команды: вместо Матвея Чекалева на первый этап вышел Богдан Торопкин. Обновленный квартет в составе Торопкина, Прошина, Миляева и Щербакова занял первое место и улучшил собственный утренний результат, финишировав с временем 3 минуты 12,75 секунды. Первенство Европы по плаванию среди юниоров в Германии стартовало 7 июля и завершится 12 июля.
Ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения, введенные в отношении российских спортсменов. Организация примет решение по поводу демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх «в соответствующее время».