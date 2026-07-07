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Судебные приставы Калининграда готовы сотрудничать с медиаторами

Заместитель руководителя УФССП России по Калининградской области Ольга Яковлева приняла участие в круглом столе, посвящённом развитию медиации в регионе. Мероприятие организовали Уполномоченный по правам ребёнка, Нотариальная палата и объединения медиаторов. Участники обсудили перспективы применения медиации в разных сферах, в том числе в рамках принудительного исполнения судебных решений. "Вполне вероятно,…

Источник: Янтарный край

Заместитель руководителя УФССП России по Калининградской области Ольга Яковлева приняла участие в круглом столе, посвящённом развитию медиации в регионе. Мероприятие организовали Уполномоченный по правам ребёнка, Нотариальная палата и объединения медиаторов.

Участники обсудили перспективы применения медиации в разных сферах, в том числе в рамках принудительного исполнения судебных решений. «Вполне вероятно, что в перспективе калининградское управление службы судебных приставов заключит соглашение с Содружеством медиаторов Калининградской области, — подвела итог Ольга Яковлева. — Наша главная задача — сделать всё возможное для защиты интересов детей, особенно в таких сложных исполнительных производствах, как определение порядка общения с ребёнком и передача несовершеннолетнего одному из родителей».

Медиация — это переговоры с участием посредника, который помогает сторонам урегулировать конфликт и прийти к обоюдовыгодному решению. Процедура регламентирована федеральным законом и процессуальными кодексами.

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