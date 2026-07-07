Судебные приставы Калининграда готовы сотрудничать с медиаторами

Участники обсудили перспективы применения медиации в разных сферах, в том числе в рамках принудительного исполнения судебных решений. «Вполне вероятно, что в перспективе калининградское управление службы судебных приставов заключит соглашение с Содружеством медиаторов Калининградской области, — подвела итог Ольга Яковлева. — Наша главная задача — сделать всё возможное для защиты интересов детей, особенно в таких сложных исполнительных производствах, как определение порядка общения с ребёнком и передача несовершеннолетнего одному из родителей».