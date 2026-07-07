Глава МЧС России Куренков посетил Калининградскую область с рабочим визитом

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Куренков осмотрел участок в Гурьевском округе, где планируется возвести современный спасательный центр площадью 250 тысяч квадратных метров. Также региональным спасателям передали новую специальную технику и вручили награды сотрудникам ведомства.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше