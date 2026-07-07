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Глава МЧС России Куренков посетил Калининградскую область с рабочим визитом

Глава МЧС России Александр Куренков посетил Калининградскую область с рабочей поездкой.

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Глава МЧС России Александр Куренков посетил Калининградскую область с рабочей поездкой. Вчера вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных министр обсудил развитие системы безопасности региона, строительство нового спасательного центра и обновление техники для подразделений МЧС.

Куренков осмотрел участок в Гурьевском округе, где планируется возвести современный спасательный центр площадью 250 тысяч квадратных метров. Также региональным спасателям передали новую специальную технику и вручили награды сотрудникам ведомства.

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