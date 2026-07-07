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Альпинистов в Японии пришлось спасать с горы вертолетом из-за медведя

На японском острове Хоккайдо четырех альпинистов эвакуировали с горы Томурауси на вертолете после встречи с бурым медведем. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил портал The Independent.

На японском острове Хоккайдо четырех альпинистов эвакуировали с горы Томурауси на вертолете после встречи с бурым медведем. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил портал The Independent.

В субботу, 4 июля, во время спуска один из туристов заметил хищника примерно в 50 метрах на тропе, после чего группа остановилась и более трех часов не могла продолжить путь, застряв на высоте около 1700 метров. Когда медведь скрылся из виду, альпинисты побоялись двигаться дальше и вызвали спасателей. Позднее их доставили в безопасное место по воздуху, в результате случившегося никто не пострадал.

По данным журналистов, туристы располагали только колокольчиками и свистками для отпугивания животных, но у них не было специального спрея. Несмотря на то что власти сочли подготовку к маршруту недостаточной, альпинистов не обязали оплачивать вылет вертолета, передает портал.

2 июня в японском городе Фукусима медведь проник на территорию завода и напал сразу на четырех человек, после чего сбежал. Всех пострадавших доставили в больницу. Полиция посчитала, что медведь все еще находился в городе, и власти в связи с угрозой нападения животного отменили занятия в школах.