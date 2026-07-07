Альпинистов в Японии пришлось спасать с горы вертолетом из-за медведя

В субботу, 4 июля, во время спуска один из туристов заметил хищника примерно в 50 метрах на тропе, после чего группа остановилась и более трех часов не могла продолжить путь, застряв на высоте около 1700 метров. Когда медведь скрылся из виду, альпинисты побоялись двигаться дальше и вызвали спасателей. Позднее их доставили в безопасное место по воздуху, в результате случившегося никто не пострадал.