Эксперт Золотарева назвала скрытые признаки зараженного мяса

При этом свежее и безопасное мясо должно иметь ярко-красный цвет после контакта с кислородом и плотно спаянные волокна, быстро восстанавливающие форму после надавливания. Для выбора качественного и безопасного продукта покупателю необходимо комплексно оценивать не только внешний вид и аромат, но и текстуру приобретаемого мяса.