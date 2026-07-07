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Эксперт Золотарева назвала скрытые признаки зараженного мяса

Эксперт Мария Золотарева заявила, что липкая поверхность мяса говорит о его порче.

Источник: Аргументы и факты

Прерывание процесса охлаждения мяса хотя бы на час приводит к достижению бактериями опасной концентрации и накоплению токсичных веществ. Об этом кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт подчеркнула, что первым тревожным признаком порчи продукта является появление липкой пленки на поверхности, которую создают бактерии, перерабатывающие белки в полисахариды. Также об опасности свидетельствуют зеленоватые или сероватые оттенки на разрезе без радужных переливов, возникающие из-за выработки сероводорода и образования сульфмиоглобина.

Специалист предупредила, что затхлый запах указывает на расщепление жиров бактериальными липазами с образованием токсичных альдегидов и кетонов. Дополнительным фактором риска служит рыхлая структура волокон, которые распадаются на отдельные нити, а также наличие рыхлого желтого жира с продуктами перекисного окисления.

Употребление такого испорченного мяса создает колоссальную нагрузку на печень, которой приходится нейтрализовать токсичные продукты перекисного окисления липидов. Регулярное включение некачественного продукта в рацион может спровоцировать тошноту, головные боли, токсический гепатит, сильные боли в животе и диарею, причем некоторые образовавшиеся токсины не разрушаются при термической обработке.

При этом свежее и безопасное мясо должно иметь ярко-красный цвет после контакта с кислородом и плотно спаянные волокна, быстро восстанавливающие форму после надавливания. Для выбора качественного и безопасного продукта покупателю необходимо комплексно оценивать не только внешний вид и аромат, но и текстуру приобретаемого мяса.

Ранее терапевт Ирина Никулина рассказала о безопасной норме потребления красного мяса.