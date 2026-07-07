105-летняя жительница Великобритании рассказала о своем секрете долголетия

Жительница Великобритании Айви Минан недавно отметила 105-летие и рассказала, что считает главным секретом долголетия хорошую жизнь, счастливый брак и крепкий сон. По данным Daily Mail, пенсионерка отметила праздник в кругу семьи и друзей в доме престарелых в Рагли, где сейчас живет.
Минан добавила, что во время Второй мировой войны четыре года служила в женском подразделении британской армии.
— Для меня это загадка. Просто хорошая жизнь и счастливый брак, — цитирует ее издание.
101-летняя жительница США Норма Свон в свою очередь поделилась, что секретом ее долголетия является регулярная активность. По ее словам, она никогда не сидела просто так, всегда была чем-то занята.
Старейшая жительница округа Монро в американском штате Нью-Йорк Ида Аньелло, которая родилась 21 июня 1917 года, считает, что она долго живет из-за покровительства богов. Также она отметила, что всегда вела активный образ жизни, играла в гольф и занималась ходьбой, считая шаги.
17 марта в таиландской провинции Лампхун также обнаружили женщину, которая, согласно ее удостоверению, родилась в 1900 году, благодаря чему является самым старым человеком в истории.