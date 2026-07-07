Володин раскритиковал Минтруд за список профессий для мигрантов вне квот

«Ну, это никуда не годится. Поэтому мы надеемся, что министерство внутренних дел с этим наведет порядок и прекратят завозить мигрантов под эти категории, потому что там могут и должны работать наши граждане, потому что речь идет о здоровье наших людей. Речь идет о том, что это должны быть специалисты со знанием русского языка, хорошим знанием», — отметил он.