Володин раскритиковал Минтруд за список профессий для мигрантов вне квот

Госдума во вторник приняла закон о передаче МВД России полномочий Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
«Считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен. Потому что это все привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чем говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
В пример он привел Забайкальский край, где заявка была всего на пять специалистов, а разрешение, по данным прокуратуры, выдали на 1,8 тысячи человек — врачей и среднего медицинского персонала. По словам председателя Госдумы, непонятно, зачем завозить зарубежных врачей и медсестер, если есть свои колледжи, вузы и специалисты, знающие язык.
Володин напомнил, что существует утвержденный перечень профессий иностранных граждан — квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. По его мнению, этот перечень должен быть сокращен до минимума, так как надо готовить свои кадры.
«Ну, это никуда не годится. Поэтому мы надеемся, что министерство внутренних дел с этим наведет порядок и прекратят завозить мигрантов под эти категории, потому что там могут и должны работать наши граждане, потому что речь идет о здоровье наших людей. Речь идет о том, что это должны быть специалисты со знанием русского языка, хорошим знанием», — отметил он.