Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний мужчина

Дети Пинтилеску уже давно выросли и создали собственные семьи, а сам он стремится найти новое занятие и справиться с горечью утраты недавно скончавшейся супруги. Кроме того, пенсионер рассматривает высшее образование как важнейший инструмент поддержания умственной активности. Он также подчеркнул, что жизнь в Яссах, которые исторически считаются культурным и интеллектуальным центром страны, предоставляет отличную возможность для расширения кругозора.