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Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний мужчина

Самым пожилым абитуриентом приемной кампании в Румынии в 2026 году стал 87-летний Виорел Пинтилеску. Пенсионер подал документы на факультет сельскохозяйственных наук Университета естественных наук в городе Яссы, где намерен получить специальность биолога.

Самым пожилым абитуриентом приемной кампании в Румынии в 2026 году стал 87-летний Виорел Пинтилеску. Пенсионер подал документы на факультет сельскохозяйственных наук Университета естественных наук в городе Яссы, где намерен получить специальность биолога.

Виорел Пинтилеску, родившийся в 1939 году, получил школьный аттестат еще в 1965 году. Сразу после выпуска он был призван в ряды Вооруженных сил, где в общей сложности прослужил 35 лет. По словам самого мужчины, решение начать студенческую жизнь спустя десятилетия продиктовано как личными, так и интеллектуальными причинами.

Дети Пинтилеску уже давно выросли и создали собственные семьи, а сам он стремится найти новое занятие и справиться с горечью утраты недавно скончавшейся супруги. Кроме того, пенсионер рассматривает высшее образование как важнейший инструмент поддержания умственной активности. Он также подчеркнул, что жизнь в Яссах, которые исторически считаются культурным и интеллектуальным центром страны, предоставляет отличную возможность для расширения кругозора.

— Университет — это очень правильное занятие, и это намного лучше, чем просто лежать и спать. Человек не должен и не может умереть глупым, — передает слова Пинтилеску газета Ziarul de Iași.

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