В США хотят продвинуть отложенный законопроект об антироссийских санкциях

Ранее KP.RU сообщал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал незаконными все односторонние ограничения в отношении России. Как подчеркнул политик, такие меры не могут считаться санкциями, поскольку они не предусмотрены Уставом ООН или международными договорами.