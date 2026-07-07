В США хотят продвинуть отложенный законопроект об антироссийских санкциях

Американские конгрессмены планируют продвинуть отложенный ранее законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Изначально законопроект продвигался сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем. Они призывали президента США вводить санкции против стран, ведущих бизнес с российской стороной и покупающих у РФ нефть.
Ранее KP.RU сообщал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал незаконными все односторонние ограничения в отношении России. Как подчеркнул политик, такие меры не могут считаться санкциями, поскольку они не предусмотрены Уставом ООН или международными договорами.
* признан экстремистом и террористом на территории РФ.