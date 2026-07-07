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В США хотят продвинуть отложенный законопроект об антироссийских санкциях

Конгрессмены США хотят продвинуть законопроект о санкциях против России на встрече с главой Минфина Бессентом.

Источник: Комсомольская правда

Американские конгрессмены планируют продвинуть отложенный ранее законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно источнику, группа конгрессменов США хочет лоббировать застопорившийся законопроект на полях саммита НАТО в Турции. Там они планируют провести встречу с главой американского Минфина Скоттом Бессентом во время ужина, организованного послом США в Турции Томом Барраком.

Изначально законопроект продвигался сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем. Они призывали президента США вводить санкции против стран, ведущих бизнес с российской стороной и покупающих у РФ нефть.

Ранее KP.RU сообщал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал незаконными все односторонние ограничения в отношении России. Как подчеркнул политик, такие меры не могут считаться санкциями, поскольку они не предусмотрены Уставом ООН или международными договорами.

* признан экстремистом и террористом на территории РФ.

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