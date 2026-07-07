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Предъявлены обвинения в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Среди фигурантов — действующий сотрудник главного управления разведки Украины и бывший правоохранитель.

Источник: Комсомольская правда

Офис генерального прокурора Украины предъявил 7 июля обвинения двум задержанным по подозрению в убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения на Украину. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Среди задержанных — действующий сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв в подъезде жилого дома, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев вместе с сыном и любовницей. Следователи рассматривали версию о причастности СБУ к этому преступлению. Интерпол объявил в розыск подозреваемую в покушении Анастасию Березовскую, однако позднее ее мертвой обнаружили под Киевом.

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