Предъявлены обвинения в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв в подъезде жилого дома, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев вместе с сыном и любовницей. Следователи рассматривали версию о причастности СБУ к этому преступлению. Интерпол объявил в розыск подозреваемую в покушении Анастасию Березовскую, однако позднее ее мертвой обнаружили под Киевом.