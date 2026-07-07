Робот-гуманоид покорил вулкан высотой 6 тыс. м и станцевал на вершине

Человекоподобный робот по имени Пемба впервые в истории поднялся на высоту 6263 м, покорив вулкан Чимборасо в Эквадоре.
На вершине робот исполнил победный танец.
Маршрут оказался настолько сложным, что его способен пройти далеко не каждый профессиональный альпинист. Хотя без помощи людей не обошлось, сам факт восхождения стал рекордным для робототехники.
Теперь разработчики Пембы намерены усовершенствовать машину. Следующими вершинами для покорения могут стать вулкан Котопахи в Эквадоре или Мауна-Кеа на Гавайях. В будущем команда намерена попытаться покорить высочайшую гору мира — Эверест.
Ранее в Сети распространился ролик с роботом-гуманоидом, который применил боевые приемы кунг-фу против человека.