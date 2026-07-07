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Валуев призвал «не обольщаться» решением МОК о российских спортсменах

Российской стороне следует принять решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) в рабочем порядке. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев.

Российской стороне следует принять решение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) в рабочем порядке. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев.

— Здорово, но не обольщаемся. Давайте в рабочем порядке это воспримем, — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Россия «завоевала право» выступать на международных соревнованиях.

— Если что-то сдвинулось (в этом направлении — прим. «ВМ»), хорошо. Поживем — увидим. Давно пора (ограничения — прим. «ВМ») снять. Хватит портить жизнь выдающимся спортсменам и тренерам, хватит им запрещать-то, — отметила тренер в беседе с «Известиями».

Вечером 7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения, введенные в отношении российских спортсменов. Представители организации добавили, что примут решение касательно демонстрации российского флага, гимна, цветов и других символов страны на Олимпийских играх «в соответствующее время».

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