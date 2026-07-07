США с 7 июля отзывают лицензии на операции с нефтью Ирана

Ранее третий танкер за день подвергся атаке в Ормузском проливе. Один из танкеров получил незначительные повреждения конструкции после атаки беспилотника, второй был поражён неопознанным снарядом. В обоих случаях обошлось без жертв и ущерба для экологии. Ранее утром в том же районе третье судно сообщило о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что вызвало пожар. И этот экипаж не пострадал. Иранское государственное агентство Fars назвало один из атакованных танкеров — Al-Ruqayat, заявив, что он был поражён после игнорирования предупреждений КСИР при прохождении по оманскому маршруту. В Тегеране настаивают, что безопасен лишь утверждённый ими путь.