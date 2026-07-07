Открытки ко Дню семьи, любви и верности: красивые картинки для скачивания, печати и поздравлений

День семьи, любви и верности призван напомнить людям о главных ценностях, которые всегда были основой российского общества. Взаимная поддержка и доверие между членами семьи — фундамент крепких отношений и личного счастья. История появления праздника и как его отмечать — в материале «Вечерней Москвы».