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Открытки ко Дню семьи, любви и верности: красивые картинки для скачивания, печати и поздравлений

8 июля Россия отметит один из самых светлых праздников — День семьи, любви и верности. «Вечерняя Москва» подготовила подборку трогательных открыток, чтобы вы могли красиво поздравить своих родных и близких.

8 июля Россия отметит один из самых светлых праздников — День семьи, любви и верности. «Вечерняя Москва» подготовила подборку трогательных открыток, чтобы вы могли красиво поздравить своих родных и близких.

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День семьи, любви и верности призван напомнить людям о главных ценностях, которые всегда были основой российского общества. Взаимная поддержка и доверие между членами семьи — фундамент крепких отношений и личного счастья. История появления праздника и как его отмечать — в материале «Вечерней Москвы».