Киберэксперт Бедеров назвал забытые аккаунты угрозой для личных данных

Старые и забытые аккаунты в соцсетях могут представлять угрозу для безопасности, поскольку злоумышленники способны использовать их для сбора цифрового досье на человека, рассказал RT киберэксперт Игорь Бедеров.
По его словам, опасность заключается в кумулятивном эффекте. Отдельные сведения могут казаться незначительными, но при объединении в одну базу они дают мошенникам информацию о контактах, семейном положении, карьере и круге общения пользователя.
Такие данные могут использоваться для атак с применением социальной инженерии. Кроме того, заброшенный аккаунт может быть связан с другими сервисами, где пользователь ранее проходил авторизацию.
Бедеров предупредил, что при восстановлении доступа к старой почте или соцсети злоумышленник может получить вход и в другие активные сервисы. Поэтому перед удалением аккаунта эксперт советует провести цифровую очистку: удалить личные фото, переписку и выйти из всех сторонних сессий.
Специалист отметил, что многие платформы дают пользователю «период охлаждения» — обычно от 30 до 90 дней, в течение которого аккаунт можно восстановить. Поэтому важно не просто скрыть профиль, а запустить процедуру окончательного удаления.
Если доступ к аккаунту утерян, Бедеров рекомендует обратиться в службу поддержки платформы и подтвердить право владения страницей: указать дату создания, устройства входа, список друзей и приложить скриншоты.