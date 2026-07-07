Киберэксперт Бедеров назвал забытые аккаунты угрозой для личных данных

Бедеров предупредил, что при восстановлении доступа к старой почте или соцсети злоумышленник может получить вход и в другие активные сервисы. Поэтому перед удалением аккаунта эксперт советует провести цифровую очистку: удалить личные фото, переписку и выйти из всех сторонних сессий.