Врач Титаренко объяснила, как быстро снять судорогу в ноге

Внезапные болезненные спазмы икроножных мышц возникают из-за сбоя механизма сокращения и расслабления, что приводит к пережатию сосудов и кислородному голоданию тканей. Об этом врач-терапевт Ольга Титаренко рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
В большинстве случаев подобные состояния носят доброкачественный характер и появляются на фоне переутомления, обезвоживания или беременности. Однако при ежедневных ночных приступах, сильном отеке, покраснении или онемении ноги необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.
Для быстрого снятия спазма икры специалист советует сесть, выпрямить ногу и с силой потянуть пальцы стопы к туловищу, что запускает естественный рефлекс расслабления. После этого напряженную мышцу нужно интенсивно помассировать снизу вверх и приложить тепло для восстановления нормального притока крови.
В целях предотвращения болезненных состояний врач рекомендует делать растяжку перед сном, регулярно разминаться при сидячей работе и следить за потреблением достаточного количества воды. Также важно подобрать ортопедические стельки при плоскостопии и не допускать прижимания стоп тяжелым одеялом в вытянутом положении.
Особое внимание на здоровье нижних конечностей следует обратить людям с диабетом, варикозом, почечной недостаточностью и заболеваниями щитовидной железы. Эксперт советует сдать базовые анализы на электролиты, сахар и гормоны, а при отсутствии улучшений в течение двух недель незамедлительно записаться на прием к доктору.
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