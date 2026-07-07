Врач Титаренко объяснила, как быстро снять судорогу в ноге

Для быстрого снятия спазма икры специалист советует сесть, выпрямить ногу и с силой потянуть пальцы стопы к туловищу, что запускает естественный рефлекс расслабления. После этого напряженную мышцу нужно интенсивно помассировать снизу вверх и приложить тепло для восстановления нормального притока крови.