Решение о снятии МОК санкций с российских спортсменов раскритиковали в Швеции

Шведский олимпийский комитет (SOC) во вторник, 7 июля, выразил недовольство из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене санкций в отношении российских спортсменов.
По словам представителя организации Ларса Маркуссона, позиция шведского комитета остается неизменной. Он также добавил, что Стокгольм считает неправильным возвращение российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
При этом он отметил, что в SOC не планируют бойкотировать Олимпиаду, поскольку считают важным сохранить возможность участия шведских спортсменов в соревнованиях, передает Sport24.
До этого на первенстве Европы по плаванию среди юниоров, которое проходит в Мюнхене, сборная России установила рекорд в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Он был обновлен дважды в течение дня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, поприветствовала решение МОК отменить отстранение ОКР. Она также признала «утратившими актуальность» рекомендации по поводу допуска спортсменов к соревнованиям.
Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев заявил, что это решение стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.