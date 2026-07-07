Новости Калининграда: ураганный прогноз, односторонний мост и предупреждение БФУ

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранять трамвайное движение в городах, где сохранились выделенные полосы для этого вида транспорта. На фоне ситуации с топливным кризисом заявление прозвучало вполне здраво и логично. Однако в Калининграде ранее использовавшиеся трамвайные «выделенки» уже который год находятся под угрозой уничтожения (речь об ул. Тельмана и проспекте Победы). «Новый Калининград» выяснил, когда будет принято окончательное решение по их поводу, а также как в целом обстояли дела с реализацией планов по развитию трамвайного движения по состоянию на июнь 2026 года.