Новости Калининграда: ураганный прогноз, односторонний мост и предупреждение БФУ

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за вторник, 7 июля.
Главные события дня:
До 32 м/с: синоптики предупредили об ураганных порывах ветра в Калининграде.
Утром в среду, 8 июля, порывы ветра на территории региона, как ожидается, могут достичь ураганных значений — до 32 м/с. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области». Подобные порывы ветра сейчас могут привести к гораздо более серьёзным последствиям, чем зимой, прежде всего из-за высокой парусности веток и деревьев с листвой, предупреждают синоптики.
В Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за шторма.
«Ночью ожидаем сильный шторм. По данным МЧС, ветер — до 34 м/с, волна на побережье — до 5 метров. Ввожу режим повышенной готовности с 20:00 сегодняшнего дня. Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС. В случае возможных последствий это позволит оперативно приступать к их ликвидации: аварии на сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные ситуации», — сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
На двухъярусном мосту с середины июля вводят одностороннее движение.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, решение принял собственник объекта (ОАО РЖД) «на основании детального обследования». «Напомним, что мост находится в предаварийном состоянии, — уточнили в мэрии. — Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной. Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты», — уточнили в мэрии.
Рособрнадзор объявил предостережение БФУ имени Канта.
Восьми российским вузам и научным организациям в понедельник, 6 июля, было объявлено предостережение со стороны Рособрнадзора. Как сообщает сайт ведомства, в этот список попал и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. В университете «Новому Калининграду» сообщили, что объявление предостережения федеральной службой по надзору в сфере образования и науки является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых при осуществлении госконтроля.
Власти назвали стоимость ИИ-ролика в честь 80-летия Калининградской области.
ИИ-ролик в честь 80-летия Калининградской области, который 4 июля опубликовал в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных, а потом демонстрировавшийся между выступлениями артистов на гала-концерте, обошелся в 780 тысяч рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном министерстве культуры и туризма. «Ролик, который транслировали на стадионе, изготовила калининградская студия “SoulMedia”, — уточнили в министерстве. — Стоимость для заказчика, которым выступил Туристский информационный центр Калининградской области, составила 780 тысяч рублей, что в несколько раз ниже рыночной стоимости подобного ролика».
Публикации «Нового Калининграда»:
Рельсы, шпалы и новые «Корсары»: как горвласти планируют развивать трамваи.
В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранять трамвайное движение в городах, где сохранились выделенные полосы для этого вида транспорта. На фоне ситуации с топливным кризисом заявление прозвучало вполне здраво и логично. Однако в Калининграде ранее использовавшиеся трамвайные «выделенки» уже который год находятся под угрозой уничтожения (речь об ул. Тельмана и проспекте Победы). «Новый Калининград» выяснил, когда будет принято окончательное решение по их поводу, а также как в целом обстояли дела с реализацией планов по развитию трамвайного движения по состоянию на июнь 2026 года.
Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей.
В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше машинисту экскаватора, ведущему специалисту, рабочему по разделке свиных туш, преподавателю IT и кассиру.
Обзор подготовила Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда».