В зоопарке Калининграда умерла бегемот Миля

«Согласно предварительному патологоанатомическому исследованию, состояние Мили являлось хроническим, то есть заболевание не возникло внезапно две недели назад, а нарастало в течение довольно длительного времени, но протекало бессимптомно, скрыто, и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю мы уже не могли», — добавила Соколова.