Теракт в Дамаске могла организовать украинская разведка

Теракт в Дамаске, прогремевший недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, мог быть организован Главным управлением разведки Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По имеющейся информации, это была провокация украинской военной разведки. По замыслу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова*, Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители разведки и «спасти ему жизнь». Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте.
Ранее KP.RU писал, что в Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, сработали несколько взрывных устройств. По данным Reuters, инцидент произошел в непосредственной близости от гостиницы, речь шла о серии хлопков, встревоживших охрану дипломатического квартала.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.