По имеющейся информации, это была провокация украинской военной разведки. По замыслу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова*, Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители разведки и «спасти ему жизнь». Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте.