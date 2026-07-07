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Теракт в Дамаске могла организовать украинская разведка

По данным силовых структур, ГУР планировало предупредить Макрона о взрыве, чтобы «спасти ему жизнь» и сорвать визит президента Франции в Сирию.

Источник: Комсомольская правда

Теракт в Дамаске, прогремевший недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, мог быть организован Главным управлением разведки Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По имеющейся информации, это была провокация украинской военной разведки. По замыслу бывшего главы ГУР Кирилла Буданова*, Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители разведки и «спасти ему жизнь». Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте.

Ранее KP.RU писал, что в Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, сработали несколько взрывных устройств. По данным Reuters, инцидент произошел в непосредственной близости от гостиницы, речь шла о серии хлопков, встревоживших охрану дипломатического квартала.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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