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В Калининграде изменили график отключения горячей воды

Коммунальщики жалуются на большой объём ремонта и задержку поставок материалов и оборудования.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде перенесли сроки отключения горячей воды на профилактику в двух микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 7 июля.

«Решение о переносе сроков отключения горячего водоснабжения принято в связи с большим объёмом работ на тепловых магистралях и увеличением сроков доставки в регион материалов и оборудования», — рассказали в городской администрации.

РТС «Восточная», которая обеспечивает благами цивилизации жителей Московского проспекта, ул. Генерала Буткова, Грига, Куприна, Кутаисской, Космической, Литовского вала и соседних улицах, поставят на профилактику 15 июля. Люди останутся без горячей воды на две недели.

По той же причине сдвинуться сроки ремонта улиц в центральной части города:

Баграмяна, 36; Ботаническая, 8−10; Генерала Буткова, 4, 4а-6а, 8−10, 12−14, 18, 34, 36; Генерала Галицкого, 19−25, 27−33; Звёздная, 27−31, 33−37; Космическая, 22−36.

В этом микрорайоне горячий кран в положение «Выкл.» поставят 29 июля, а обратно повернут 11 августа.

На каких улицах Калининграда не будет света в среду, 8 июля.

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