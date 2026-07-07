Эксперт Ромашина объяснила, какой шоколад может замедлить старение

Горький шоколад с высоким содержанием какао способен замедлять старение клеток и поддерживать здоровье организма благодаря наличию полезных соединений. Об этом нутрициолог Ольга Ромашина рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Она объяснила, что вещества флаванолы улучшают микроциркуляцию крови и повышают эластичность кожи, а теобромин положительно влияет на структуру ДНК. Полифенолы, в свою очередь, защищают организм от окислительного стресса и предотвращают фотостарение от воздействия солнечных лучей.
Максимальная концентрация этих веществ содержится только в горьких плитках с долей какао не менее семидесяти процентов. Сладкие молочные варианты с добавлением сухого молока и сахара теряют свою пользу, поскольку молочный белок мешает усвоению активных компонентов.
Десерты с высоким содержанием сахара и гидрогенизированных жиров не защищают клетки, а создают дополнительную нагрузку на организм. При этом специалист отметила, что те же полезные флаванолы можно получить из зеленого чая, черники, черной смородины и граната.
Для получения антиоксидантов и поддержания здоровья достаточно съедать всего двадцать или тридцать граммов качественного горького шоколада в день. Нутрициолог подчеркнула, что специально вводить этот десерт в рацион ради омоложения совершенно необязательно.
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