США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью

США отозвали ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и заменили ее на другую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля. Об этом стало известно во вторник, 7 июля, из документа Управления по контролю над иностранными активами американского министерства финансов.
— За исключением случаев, предусмотренных пунктом ©, все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 по московскому времени — прим. «ВМ») 17 июля, — говорится в тексте новой лицензии.
Лицензия также запретила проведение всех новых операций с 7 июля, цитирует документ РИА Новости.
22 июня стало известно, что после информации о продвижении переговоров США и Ирана по открытию Ормузского пролива нефть эталонной марки Brent опустилась в цене до 79,11 доллара за баррель. Падение ее стоимости было связано с тем, что рынок стал закладывать меньший риск перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.