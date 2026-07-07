США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью

22 июня стало известно, что после информации о продвижении переговоров США и Ирана по открытию Ормузского пролива нефть эталонной марки Brent опустилась в цене до 79,11 доллара за баррель. Падение ее стоимости было связано с тем, что рынок стал закладывать меньший риск перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.