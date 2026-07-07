Международный союз биатлонистов не пустит россиян на старт после решения МОК

Он также добавил, что при исполкоме продолжает работу специальная мониторинговая группа, которая регулярно анализирует ситуацию и представляет отчеты руководству союза. Сейчас статус российских биатлонистов, отстраненных от международных стартов с весны 2022 года, оспаривается в правовом поле, передает ТАСС.