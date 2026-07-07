Международный союз биатлонистов не пустит россиян на старт после решения МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен пересматривать санкции в отношении российских атлетов, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений. Об этом заявил президент IBU Олле Далин.
Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений.
Тем не менее руководство мирового биатлона приняло решение сохранить прежний курс. По словам Далина, в самом МОК признают, что окончательные решения о допуске атлетов остаются в компетенции каждой международной федерации.
— Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU 2022 года продолжает действовать, — подчеркнул глава организации.
Он также добавил, что при исполкоме продолжает работу специальная мониторинговая группа, которая регулярно анализирует ситуацию и представляет отчеты руководству союза. Сейчас статус российских биатлонистов, отстраненных от международных стартов с весны 2022 года, оспаривается в правовом поле, передает ТАСС.
Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев заявил, что это решение МОК стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.