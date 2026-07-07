Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пловцы из РФ второй раз за день установили юниорский рекорд мира в эстафете

Российские пловцы обновили юниорский рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем на европейском первенстве.

Источник: Аргументы и факты

Российские пловцы во второй раз за турнир установили юниорский рекорд мира в эстафете 4×100 м вольным стилем на первенстве Европы в Мюнхене.

В финале Богдан Торопкин, Матвей Миляев, Михаил Щербаков и Егор Прошин показали время 3 минуты 12,75 секунды, побив собственный рекорд, установленный во время квалификации (3 минуты 14,72 секунды).

Соревнования в Германии завершатся 12 июля. Россияне принимают участие в первенстве в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет принял решение отменить ранее введённую временную приостановку деятельности Олимпийского комитета РФ.