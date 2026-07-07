2600 идеи представили жителей Ростовской области в рамках всероссийского форума

По информации издания, презентация состоялась 7 июля в зале заседаний ученого совета РГЭУ (РИНХ). Из 2646 проектов отобрали десять лучших, их представят на федеральном уровне. От жителей Дона поступили предложения по разным направлениям: от медицины и поддержки участников СВО до финансовой грамотности и экологии.