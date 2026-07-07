На Украине завели дело о хищении 156 млн долларов при закупках дронов для ВСУ

На Украине завели уголовное дело о возможном хищении почти 156 млн долларов из бюджетных средств, выделенных на закупки беспилотников для ВСУ. Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора страны.
«Правоохранители расследуют возможное завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, в 2025 году одно из украинских обществ заключило госконтракт на поставку дронов с предприятием «Агентство оборонных закупок». Прокуратура проверяет версию об искусственном завышении стоимости БПЛА, которые должны были закупаться по контракту и хищении части бюджетных средств, полученных незаконным путем.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине в 2025 году было незаконно легализовано более 270 млн долларов. Как заявили в офисе генпрокурора страны, за год по факту отмывания денежных средств возбуждено 1344 дела.