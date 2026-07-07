Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине завели дело о хищении 156 млн долларов при закупках дронов для ВСУ

Генпрокуратура Украина проверяет дело о хищении почти 156 млн долларов из бюджетных средств, незаконно полученных за счет госконтракта.

Источник: Комсомольская правда

На Украине завели уголовное дело о возможном хищении почти 156 млн долларов из бюджетных средств, выделенных на закупки беспилотников для ВСУ. Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора страны.

«Правоохранители расследуют возможное завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2025 году одно из украинских обществ заключило госконтракт на поставку дронов с предприятием «Агентство оборонных закупок». Прокуратура проверяет версию об искусственном завышении стоимости БПЛА, которые должны были закупаться по контракту и хищении части бюджетных средств, полученных незаконным путем.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине в 2025 году было незаконно легализовано более 270 млн долларов. Как заявили в офисе генпрокурора страны, за год по факту отмывания денежных средств возбуждено 1344 дела.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше