Драма и чудо Месси: аргентинцы выиграли у египтян и вышли в ¼ финала ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу одержала волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года. Вновь аргентинцам помог капитан и нападающий команды Лионель Месси, который забил мяч и отдал результативную передачу.
Сборная Египта в целом неплохо проводила этот чемпионат мира, по два раза победив и сыграв вничью в основное время. Поэтому некоторые эксперты предполагали, что аргентинцам будет непросто в борьбе за выход в четвертьфинал. Но мало кто мог представить, что египтяне настолько хорошо начнут игру с аргентинцами. На 15-й минуте египтяне открыли счет — подачу Марвана Аттьи с правого фланга замкнул Яссер Ибрахим, который спокойно выиграл верховую борьбу в штрафной и отправил мяч в правый верхний угол.
Почти сразу шанс появился у Месси. Хессем Хассан сбил в своей штрафной Николаса Тальяфико, и главный арбитр встречи назначил в ворота египтян пенальти. Месси этот шанс не использовал: его удар отбил египетский вратарь Мустафа Шубир. Аргентинец стал первым футболистом, который не реализовал два пенальти на одном чемпионате мира, — ранее он не смог забить 11-метровый в ворота австрийцев (2:0). Незабитый пенальти немного сбил настрой аргентинцев, египтяне даже завладели преимуществом. На 59-й минуте второй мяч африканской команды забил Зико, но взятие ворот было отменено после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) из-за нарушения правил в предшествовавшем эпизоде.
Однако египтяне все-таки смогли забить еще раз — на 67-й минуте это вновь сделал Зико. В этот раз египтяне убежали в контратаку, Хассан отдал передачу в центр, откуда Зико добивал мяч уже в пустые ворота. Далее в игру наконец включился Месси. Сначала на 79-й минуте с его подачи забил Кристиан Ромеро, благодаря чему Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по голевым передачам, обойдя соотечественника Диего Марадону. В активе 39-летнего игрока стало 9 ассистов. Через четыре минуты Месси уже забил сам — мяч после рикошета отскочил к нему в штрафной, и он сильным ударом отправил снаряд в сетку.
Месси обновил свой же рекорд по голам на чемпионатах мира, для него этот мяч стал 21-м. У идущего вторым по этому показателю француза Килиана Мбаппе — 19. Также аргентинец установил рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф: он отличился в шестом матче на вылет подряд. Всего же Месси забивает на чемпионатах мира в девяти встречах подряд, что также является рекордом.
Победный мяч сборная Аргентины забила без участия Месси. На третьей добавленной минуте Лаутаро Мартинес сделал подачу в штрафную, борьбу выиграл Энцо Фернандес, отправивший мяч головой в ворота впротивоход голкиперу. После финального свистка Месси не смог сдержать слез.
«Аргентинцы никогда не сдаются».
Как сообщил портал Opta, сборная Аргентины одержала самую позднюю волевую победу на чемпионатах мира без учета овертайма. Это первый случай, когда команда выиграла матч в основное время, проигрывая со счетом 0:2 до 79-й минуты.
Забивший победный мяч Фернандес отметил — победой над египтянами аргентинцы показали, что никогда не сдаются. «Я мечтал об этом голе около трех лет, с чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарю Бога за то, что у меня есть возможность пережить такие моменты, как этот. И я хочу особо отметить своих товарищей по команде — у нас феноменальная команда, которая никогда не сдается, несмотря на трудности и невзгоды. Мы всегда вместе, — сказал Фернандес, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто поддерживал нас здесь, а также всем аргентинцам дома, в Аргентине. Что ж, еще один шаг вперед».
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони испытал максимальные эмоции от прошедшей победы. «Извините, я не могу поднять глаз. Я сейчас очень взволнован. Что за группа футболистов у команды!» — сказал Скалони.
Помимо уже отмеченных рекордов, Месси также повторил достижение Гильермо Стабиле по голам на одном чемпионате мира среди аргентинских футболистов. У обоих теперь по 8 мячей. Месси также стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров этого турнира, обойдя Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда. Также аргентинец повторил достижение немца Герда Мюллера, установленноев 1970 году, — Месси стал первым футболистом, забившим минимум 8 голов в 5 матчах, у Мюллера было 10 в 5 встречах.
Следующим соперником сборной Аргентины станет победитель матча между командами Швейцарии и Колумбии. Игра состоится позднее во вторник. Матч ¼ финала с участием аргентинцев пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени в Канзас-Сити.
Чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.