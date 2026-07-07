Драма и чудо Месси: аргентинцы выиграли у египтян и вышли в ¼ финала ЧМ

Забивший победный мяч Фернандес отметил — победой над египтянами аргентинцы показали, что никогда не сдаются. «Я мечтал об этом голе около трех лет, с чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарю Бога за то, что у меня есть возможность пережить такие моменты, как этот. И я хочу особо отметить своих товарищей по команде — у нас феноменальная команда, которая никогда не сдается, несмотря на трудности и невзгоды. Мы всегда вместе, — сказал Фернандес, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто поддерживал нас здесь, а также всем аргентинцам дома, в Аргентине. Что ж, еще один шаг вперед».