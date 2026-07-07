Дизен: одобрение НАТО ударов ВСУ вглубь России спровоцирует Москву на ответ

«Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России, пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что политическая элита Норвегии втянула государство в конфликт с РФ без каких-либо обсуждений и дебатов.