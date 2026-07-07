Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что провокационные действия НАТО способны вынудить РФ ответить на удары Вооруженных сил Украины вглубь своей территории. Об этом он написал 7 июля в социальной сети X.
«Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России, пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что политическая элита Норвегии втянула государство в конфликт с РФ без каких-либо обсуждений и дебатов.
Таким образом Дизен прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба в интервью Financial Times о том, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России. Дизен добавил, что после вероятного возмездия России Запад начнет утверждать, будто оно было «неспровоцированным».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором Третьей мировой войны. Представитель Кремля также напомнил, что РФ никогда не начинала глобальных международных конфликтов, однако когда их инициировали против нее, страна отвечала до самого конца.