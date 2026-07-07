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Самый возрастной абитуриент Румынии подал документы в вуз в 87 лет

Пенсионер 1939 года рождения из Румынии решил получить высшее образование: Виорел Пинтилеску подал документы на факультет сельскохозяйственных наук, назвав учебу полезным занятием.

Источник: Аргументы и факты

В Румынии самым возрастным абитуриентом этого года стал 87-летний Виорел Пинтилеску, подавший документы на поступление в Университет естественных наук в Яссах. Соответствующую информацию распространили местные СМИ.

Гражданин 1939 года рождения планирует освоить специальность «биология» на факультете сельскохозяйственных наук.

«Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет — это очень правильное занятие», — цитирует Пинтилеску румынская пресса.

Известно, что после завершения школьного обучения в 1965 году мужчина был призван на военную службу, где в общей сложности провел 35 лет.

По признанию самого возрастного абитуриента, решение вернуться к учебе спустя много лет продиктовано, в том числе, стремлением пережить утрату супруги. Его дети к настоящему времени уже создали собственные семьи.

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