Самый возрастной абитуриент Румынии подал документы в вуз в 87 лет

В Румынии самым возрастным абитуриентом этого года стал 87-летний Виорел Пинтилеску, подавший документы на поступление в Университет естественных наук в Яссах. Соответствующую информацию распространили местные СМИ.
Гражданин 1939 года рождения планирует освоить специальность «биология» на факультете сельскохозяйственных наук.
«Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет — это очень правильное занятие», — цитирует Пинтилеску румынская пресса.
Известно, что после завершения школьного обучения в 1965 году мужчина был призван на военную службу, где в общей сложности провел 35 лет.
По признанию самого возрастного абитуриента, решение вернуться к учебе спустя много лет продиктовано, в том числе, стремлением пережить утрату супруги. Его дети к настоящему времени уже создали собственные семьи.
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