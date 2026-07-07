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США отзывают выданные лицензии на операции с нефтью из Ирана

США отзывают лицензии на операции с иранской нефтью с 7 июля, заменив их, но новые разрешения.

Источник: Комсомольская правда

США решили отозвать выданные ранее лицензии на операции с иранской нефтью, заменив их на новые. Об этом говорится в документе, опубликованном управлением по контролю над иностранными активами американского Минфина.

«С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026-го отзывается. За исключением случаев, предусмотренных пунктом ©, все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, разрешаются до 17 июля 2026 года», — говорится в документе.

Новая лицензия также будет запрещать все новые операции с иранской нефтью, начиная с 7 июля.

Ранее KP.RU сообщал, что США легализовали операции с нефтью Ирана, выдав лицензии на добычу, поставку и коммерческую реализацию сырья. Срок действия был установлен до 21 августа 2026 года.

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