США отзывают выданные лицензии на операции с нефтью из Ирана

«С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026-го отзывается. За исключением случаев, предусмотренных пунктом ©, все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, разрешаются до 17 июля 2026 года», — говорится в документе.
Новая лицензия также будет запрещать все новые операции с иранской нефтью, начиная с 7 июля.
Ранее KP.RU сообщал, что США легализовали операции с нефтью Ирана, выдав лицензии на добычу, поставку и коммерческую реализацию сырья. Срок действия был установлен до 21 августа 2026 года.