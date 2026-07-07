Экономика свободного времени: почему банкиры выбирают велосипед, а не машину

— Поколение наших родителей работало на износ. Сейчас люди начинают относиться к себе осознаннее — и это, безусловно, шаг вперед. Но есть и обратная сторона: в новой системе координат, чтобы чего-то добиться, работать приходится не меньше, а даже больше. Просто цели стали другими. Раньше ты работал, чтобы купить квартиру или машину. Теперь ты работаешь, чтобы иметь возможность жить в том ритме, который не выжигает тебя изнутри, — объясняет эксперт. — Люди все чаще готовы платить не за вещи, а за то, что позволяет им оставаться в ресурсе, сохранять здоровье, иметь время на себя.