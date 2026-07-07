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СК возбудил дело о доведении до самоубийства: что случилось с двумя несовершеннолетними девушками

В Рязани возбудили дело после гибели двух несовершеннолетних девушек.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения тел двух несовершеннолетних девушек возле жилого дома в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«По факту смерти двух несовершеннолетних девушек, тела которых обнаружены возле жилого дома в Московском районе Рязани, возбуждено дело по пп. “а” и “в” части 2 статьи 110», — отметили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и устанавливают круг общения погибших, а также обстоятельства и причины случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что в Калининграде под окнами многоэтажки нашли мертвыми трех человек, среди которых оказался маленький ребенок. Возраст погибших женщин составляет 70 и 41 год. Пожилая дама страдала психическим расстройством.

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