Россиянам объяснили, как защититься от цифровых двойников

Фейковые аккаунты, созданные от имени реального человека, чаще всего удается обнаружить только после того, как злоумышленники начинают ими пользоваться, рассказал KP.RU эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов.
По словам специалиста, обычно о цифровом двойнике человек узнает от знакомых. Самостоятельный поиск своих данных в интернете может помочь, но поисковые системы не всегда быстро индексируют такие страницы, а часть площадок закрыта от роботов.
Одним из самых опасных сценариев Ульянов назвал схему с «фейковым руководителем», когда мошенники пишут сотрудникам от имени начальника и дают указания, связанные с передачей данных или переводом денег. Также злоумышленники могут использовать клон аккаунта для получения документов, реквизитов, личной информации или коммерческих сведений.
Кроме того, поддельные страницы могут применяться для репутационного давления и шантажа. По словам эксперта, мошенники иногда размещают компрометирующие материалы или требуют деньги за удаление фейкового профиля.
Если двойник уже появился, Ульянов советует сначала пожаловаться на аккаунт через инструменты самой площадки, указав, что страница выдает себя за другого человека. В ряде случаев администрация может запросить подтверждение личности.
Также можно попросить нескольких друзей подать аналогичные жалобы. Чем больше обращений поступит на профиль, тем выше вероятность, что площадка быстрее проверит страницу.
Если администрация ресурса не реагирует, а фейковый аккаунт отображается в поиске, эксперт рекомендует обратиться в поисковые системы с просьбой удалить недостоверную информацию. Близких людей при этом лучше предупредить лично в мессенджерах, особенно если от имени клона уже рассылаются сообщения.
Главной мерой профилактики Ульянов назвал ограничение публичного доступа к личной информации. Он советует закрывать профили настройками приватности, скрывать список друзей и не публиковать документы, билеты, адреса и другие данные, которые могут быть использованы для создания фейкового аккаунта.