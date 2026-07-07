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Из Польши депортировали украинца после устраиваемых им застолий

Украинцу, которого депортировали из Польши после застолий и нарушений общественного порядка, запретили въезд в страну на 7 лет.

Источник: Аргументы и факты

Из Польши депортировали 44-летнего гражданина Украины после данных о многократных нарушениях общественного порядка, пишет Onet.

По информации портала, ранее мужчину осудили за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно нарушал правила дорожного движения. Более того, мужчина употреблял алкоголь в общественных местах.

«Полицейские также установили, что мужчина часто менял место жительства, не имел постоянного дохода и перебивался случайными заработками. Устраиваемые им застолья, как сообщается, негативно сказывались на чувстве безопасности местных жителей», — говорится в материале.

В Польше установили, что дальнейшее пребывание иностранца в государстве «представляет угрозу для общественной безопасности и правопорядка». Его решили депортировать. Мужчине также запретили въезжать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на семь лет.

Ранее сообщалось, что из Польши депортировали мужчину за вылов сома-гиганта из озера в Варшаве.