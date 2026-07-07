Из Польши депортировали украинца после устраиваемых им застолий

Из Польши депортировали 44-летнего гражданина Украины после данных о многократных нарушениях общественного порядка, пишет Onet.
По информации портала, ранее мужчину осудили за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно нарушал правила дорожного движения. Более того, мужчина употреблял алкоголь в общественных местах.
«Полицейские также установили, что мужчина часто менял место жительства, не имел постоянного дохода и перебивался случайными заработками. Устраиваемые им застолья, как сообщается, негативно сказывались на чувстве безопасности местных жителей», — говорится в материале.
В Польше установили, что дальнейшее пребывание иностранца в государстве «представляет угрозу для общественной безопасности и правопорядка». Его решили депортировать. Мужчине также запретили въезжать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на семь лет.
Ранее сообщалось, что из Польши депортировали мужчину за вылов сома-гиганта из озера в Варшаве.