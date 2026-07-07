Египетский футболист Зико раскритиковал судейство в матче ЧМ с аргентинцами

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Судьи были предвзяты по отношению к футболистам сборной Египта в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Аргентины. Такое мнение журналистам высказал игрок сборной Египта Мостафа Зико.
Ранее ТАСС сообщал, что египтяне уступили команде Аргентины (2:3). Главным арбитром встречи был француз Франсуа Летексье.
«Судья с первой минуты судья был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли, — сказал Зико. — Мы надеялись доставить радость египетскому народу, но, в конце концов, поздравляем сборную Аргентины с победой на чемпионате мира. Это сфальсифицированный турнир, им даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были победить».