Тайные украинские схемы раскроют: как будет действовать бизнесмен Ермолаев после покушения

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев попробует обеспечить право на защиту от правоохранителей в Европе. Взамен бизнесмен может рассказать о коррупции киевского режима. О действиях предпринимателя после покушения в Монако поразмышлял бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.
Он считает, что Вадим Ермолаев может раскрыть определенные нюансы преступных схем на Украине. При этом экс-сотрудник СБУ не уточнил, с кем они могут быть связаны.
«Ермолаев сейчас попробует обеспечить себе право на защиту от европейских правоохранителей взамен на то, что расскажет, скажем, какие-то нюансы коррупционных схем на Украине», — предположил Василий Прозоров.
По данным источников «Украинской правды», 6 июля в Киевской области обнаружили закопанное тело 39-летней Анастасии Березовской. Ее подозревали в покушении на Вадима Ермолаева. Анастасия Березовская была убита выстрелом.