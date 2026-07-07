Вильнюс в ЕСПЧ проиграл третье дело по иску к Литве экс-заключенного тюрьмы ЦРУ

Литва в ЕСПЧ уже проиграла два дела по искам бывших заключенных секретной тюрьмы ЦРУ, учрежденной в рамках расследования терактов сентября 2001 года. В 2021 году ЕСПЧ присудил в пользу палестинца Абу Зубейды компенсацию в размере €100 тыс. и еще €30 тыс. адвокату за судебные издержки. В январе 2024 года ЕСПЧ констатировал, что гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи находился во время пребывания в тюрьме ЦРУ в юрисдикции Литвы, которая ответственна за нарушение его прав в рамках Конвенции о правах человека. Установленная судом компенсация составила 100 тыс. евро. Вильнюс, несмотря на выводы ЕСПЧ, на официальном уровне не признает, что на территории Литвы находилась секретная тюрьма ЦРУ.