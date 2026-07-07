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Вильнюс в ЕСПЧ проиграл третье дело по иску к Литве экс-заключенного тюрьмы ЦРУ

Гражданину Саудовской Аравии должны выплатить компенсацию в размере €30 тыс. и €10 тыс. судебных издержек.

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск к Литве подданного Саудовской Аравии йеменского происхождения Абдель Рахима ан-Нашири, который утверждал, что в неподобающих условиях содержался в тюрьме американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), находившейся в балтийской республике. Об этом сообщил новостной портал 15min.

«Суд постановил, что в 2005—2006 годах ан-Нашири более пяти месяцев содержался на тайном объекте в Литве, который находился в ведении ЦРУ, и что власти Литвы содействовали перевозке ан-Нашири в США, несмотря на явную угрозу, что там ему грозит смертная казнь», — говорится в сообщении. Ан-Нашири в настоящее время находится в лагере в Гуантанамо.

Вильнюс должен выплатить ему компенсацию в размере €30 тыс. и €10 тыс. судебных издержек.

Гражданин Саудовской Аравии предъявил претензии о применении к нему пыток, ограничении свободы во время нахождения под стражей со стороны ЦРУ и по программе борьбы с терроризмом, в рамках которой он был передан в находившуюся в Литве тайную тюрьму ЦРУ.

Рахим ан-Нашири подозревается в участии в терактах 1998 года против диппредставительств в ЮАР, атаке в Йемене в 2000 году на корабль ВМС США USS Cole и в 2002 году на французский танкер в Аденском заливе.

Литва в ЕСПЧ уже проиграла два дела по искам бывших заключенных секретной тюрьмы ЦРУ, учрежденной в рамках расследования терактов сентября 2001 года. В 2021 году ЕСПЧ присудил в пользу палестинца Абу Зубейды компенсацию в размере €100 тыс. и еще €30 тыс. адвокату за судебные издержки. В январе 2024 года ЕСПЧ констатировал, что гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи находился во время пребывания в тюрьме ЦРУ в юрисдикции Литвы, которая ответственна за нарушение его прав в рамках Конвенции о правах человека. Установленная судом компенсация составила 100 тыс. евро. Вильнюс, несмотря на выводы ЕСПЧ, на официальном уровне не признает, что на территории Литвы находилась секретная тюрьма ЦРУ.

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