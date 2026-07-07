В США арестовали мужчину, десять лет жившего в национальном лесу

В США арестовали 65-летнего Марка Аарона Гатца, который около десяти лет жил на территории национального леса Тонто в штате Аризона. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, мужчина оборудовал в лесу лагерь, вокруг которого скопилась крупная свалка. Площадь захламленной территории оценивается примерно в 2 тыс. кв. м.
Сотрудники лесной службы знали о проживавшем в лесу мужчине около года. Задержать его удалось 25 июня.
Как сообщается, в отношении Гатца было оформлено не менее шести ордеров на арест. Ему предъявили обвинения в разведении костров, строительстве сооружений, нарушении санитарных правил и использовании природной зоны как места постоянного проживания.
За подобные нарушения обычно предусмотрены крупные штрафы. Однако в этом случае мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.