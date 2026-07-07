Румыния призвала Киев решить вопрос с БПЛА на ее территории: что требуют от МО Украины

Румынские власти обеспокоились инцидентами с пролетами украинских БПЛА над своей территорией. Руководство страны напомнило, что месяцем ранее один из безэкипажных катеров ВСУ взорвался в порту Констанца. В связи с этим Румыния просит Киев запрограммировать БПЛА на уничтожение при залёте на её земли, пишет в Telegram-канале «Sputnik Молдова».
Такой запрос Бухарест направил в Минобороны Украины. По данным издания, исполняющий обязанности МО Румынии Раду Мируцэ подчеркнул, что дроны должны самоуничтожаться при залете на территорию страны или случайном заходе в румынские территориальные воды.
Глава Минобороны пояснил, что решение о ликвидации микропроцессор БПЛА должен принимать автономно. Он объяснил просьбу мерой защиты самого Бухареста и НАТО.
В конце мая украинский беспилотник долетел до румынского города Галац. Дрон врезался в многоквартирный дом. В результате ЧП пострадали два человека.