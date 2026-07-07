Румыния призвала Киев решить вопрос с БПЛА на ее территории: что требуют от МО Украины

Румынские власти обеспокоились инцидентами с пролетами украинских БПЛА над своей территорией. Руководство страны напомнило, что месяцем ранее один из безэкипажных катеров ВСУ взорвался в порту Констанца. В связи с этим Румыния просит Киев запрограммировать БПЛА на уничтожение при залёте на её земли, пишет в Telegram-канале «Sputnik Молдова».