Не стал дожидаться балтийского шторма: самолёт-разведчик НАТО облетел Калининградскую область и вернулся в Румынию

Машина поднялась в воздух в румынской Констанце на побережье Чёрного моря. Затем добралась до Польши и трижды облетела регион. Борт находился на высоте около 11 километров вне коридоров, установленных для гражданской авиации. В район границ воздушного пространства прибалтийских стран с Россией и Беларусью экипаж не залетал.