2,5 тысячи человек вышли на старт «Гонки героев» в Нижегородской области

Экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев» в четвертый раз прошел на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия. На старт вышли более 2,5 тысячи человек, включая свыше 600 сотрудников корпоративных команд 60 крупнейших компаний России, а также участников программы «Герои. Нижегородская область».
Участникам предстояло преодолеть девятикилометровую трассу с 30 препятствиями, среди которых рукоходы, рвы, водные и грязевые преграды, а также восьмиметровый «Эверест». По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, такие соревнования помогают развивать командный дух и популяризируют массовый спорт. Руководитель проекта Игорь Кактыш отметил, что нынешняя «Гонка героев» стала рекордной по числу участников, а трасса в Мулине считается одной из самых сложных в стране.
Кроме того, 4 июля на полигоне прошел чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 10−11 км. Победителем среди мужчин стал москвич Сергей Грипак, а среди женщин золотую медаль завоевала Светлана Филипович из Москвы.
Ранее сообщалось, что «Ночной забег в Столице закатов» перенесли в Нижнем Новгороде на 1 августа.