2,5 тысячи человек вышли на старт «Гонки героев» в Нижегородской области

Участникам предстояло преодолеть девятикилометровую трассу с 30 препятствиями, среди которых рукоходы, рвы, водные и грязевые преграды, а также восьмиметровый «Эверест». По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, такие соревнования помогают развивать командный дух и популяризируют массовый спорт. Руководитель проекта Игорь Кактыш отметил, что нынешняя «Гонка героев» стала рекордной по числу участников, а трасса в Мулине считается одной из самых сложных в стране.