ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед ⅛ финала

Издание отмечает, что отстранения могли быть связаны с ситуацией вокруг нападающего Фоларина Балогуна, хотя прямого подтверждения этому нет. Ранее ФИФА приостановил его одноматчевую дисквалификацию после красной карточки в игре с командой Боснии и Герцеговины (2:0), что позволило футболисту выйти на поле против бельгийцев. Сборная США проиграла этот матч со счетом 1:4.