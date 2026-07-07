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ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед ⅛ финала

Отстранения могут быть связаны с ситуацией вокруг нападающего Фоларина Балогуна.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед прошедшим матчем ⅛ финала чемпионата мира с командой Бельгии. Об этом сообщает Front Office Sports.

По данным издания, речь идет о менеджере команды Сэме Запатке и вице-президенте Федерации футбола США по безопасности Фрэнке Пэннелле. Причины отстранения не уточняются, однако представитель американской федерации подтвердил сам факт санкций и переадресовал дополнительные вопросы в ФИФА, которая отказалась от комментариев.

Издание отмечает, что отстранения могли быть связаны с ситуацией вокруг нападающего Фоларина Балогуна, хотя прямого подтверждения этому нет. Ранее ФИФА приостановил его одноматчевую дисквалификацию после красной карточки в игре с командой Боснии и Герцеговины (2:0), что позволило футболисту выйти на поле против бельгийцев. Сборная США проиграла этот матч со счетом 1:4.

Сэм Запатка работает в Федерации футбола США уже 11 лет. Он начинал карьеру в качестве координатора национальных сборных, а затем занял должность менеджера команды. По данным Front Office Sports, Фрэнк Пэннелл до перехода в Федерацию футбола США служил в Секретной службе США и Центральном разведывательном управлении, после чего работал в сфере частной безопасности.

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