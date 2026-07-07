Задержаны жители Тувы, бросавшие камни в дом при поиске пропавших девочек

Напомним, жители Кызыла собрались у дома на улице Колхозной после слов шаманки. Люди бросали камни в дом, где находились взрослые и дети, были разбиты окна. В полиции категорически опровергли информацию о том, что данный дом как-то связан с исчезновением девочек.