Задержаны жители Тувы, бросавшие камни в дом при поиске пропавших девочек

Правоохранители установили личности нескольких человек, подозреваемых в нападении с камнями на дом в городе Кызыле, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.
В ведомстве уточнили, что, по мнению задержанных, в доме могли находиться две пропавшие девочки.
«Следователем МВД по Республике Тыва продолжается расследование уголовного дела… по факту противоправных действий, совершённых в ночь с 5 на 6 июля по улице Колхозной города Кызыла… сотрудниками полиции установлен ряд подозреваемых», — говорится в сообщении.
Фигурантами являются 30-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 24 и 28 лет и организатор. Двое мужчин находятся в изоляторе, женщину суд отправил под домашний арест, организатору «стихийного сбора людей у дома» назначен штраф в размере пять тысяч рублей за проведение незаконного публичного мероприятия.
Напомним, жители Кызыла собрались у дома на улице Колхозной после слов шаманки. Люди бросали камни в дом, где находились взрослые и дети, были разбиты окна. В полиции категорически опровергли информацию о том, что данный дом как-то связан с исчезновением девочек.
Девочки пропали 1 июля. На берегу реки Енисей были обнаружены телефоны несовершеннолетних и обувь одной из них. Проверяются различные версии пропажи детей. К поискам привлечены волонтёры.
По данным пресс-службы МВД по Республике Тыва, в Кызыле пропала ещё одна школьница.