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Задержаны жители Тувы, бросавшие камни в дом при поиске пропавших девочек

Толпа, ища пропавших девочек, по наводке экстрасенсов пыталась захватить дом в Кызыле, где находились другие дети, фигуранты задержаны.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители установили личности нескольких человек, подозреваемых в нападении с камнями на дом в городе Кызыле, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что, по мнению задержанных, в доме могли находиться две пропавшие девочки.

«Следователем МВД по Республике Тыва продолжается расследование уголовного дела… по факту противоправных действий, совершённых в ночь с 5 на 6 июля по улице Колхозной города Кызыла… сотрудниками полиции установлен ряд подозреваемых», — говорится в сообщении.

Фигурантами являются 30-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 24 и 28 лет и организатор. Двое мужчин находятся в изоляторе, женщину суд отправил под домашний арест, организатору «стихийного сбора людей у дома» назначен штраф в размере пять тысяч рублей за проведение незаконного публичного мероприятия.

Напомним, жители Кызыла собрались у дома на улице Колхозной после слов шаманки. Люди бросали камни в дом, где находились взрослые и дети, были разбиты окна. В полиции категорически опровергли информацию о том, что данный дом как-то связан с исчезновением девочек.

Девочки пропали 1 июля. На берегу реки Енисей были обнаружены телефоны несовершеннолетних и обувь одной из них. Проверяются различные версии пропажи детей. К поискам привлечены волонтёры.

По данным пресс-службы МВД по Республике Тыва, в Кызыле пропала ещё одна школьница.